03 марта, 09:40

Политика

Советник Трампа Брюзевиц застрял на Ближнем Востоке во время атаки на Иран

Фото: AP Photo/Ted Shaffrey

Советник президента США Дональда Трампа Алекс Брюзевиц на момент начала американской атаки на Иран находился на Ближнем Востоке, из-за чего на какое-то время застрял в регионе. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на его публикацию в соцсети X.

"Последние 72 часа были совершенно сюрреалистичными, ничего подобного я раньше не переживал", – указал Брюзевиц.

По его словам, он путешествовал по региону, но из-за эскалации в регионе ему пришлось "блуждать в хаосе". В итоге ему удалось вылететь из Катара в Грецию на частном самолете вместе с еще несколькими пассажирами.

Советник американского президента поблагодарил руководство Катара, власти Саудовской Аравии и Белый дом за помощь и подчеркнул, что уже находится в Европе.

Ранее сообщалось, что из-за ситуации на Ближнем Востоке в Абу-Даби застрял генсекретарь правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Данных о том, что ему удалось вернуться в Грузию, пока не поступало.

Эскалация в регионе началась 28 февраля после того, как Израиль и США нанесли удары по Ирану. Затем Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в регионе. Израиль и другие страны Персидского залива закрыли свое воздушное пространство.

