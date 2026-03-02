Форма поиска по сайту

Новости

Новости

02 марта, 11:49

Политика

Мэр Тбилиси Каладзе застрял в Абу-Даби

Фото: ТАСС/Инна Кукуджанова

Генсекретарь правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе застрял в Абу-Даби из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии грузинской столицы.

"Мэр Тбилиси на выходных находился в Абу-Даби. Из-за создавшейся ситуации он пока не может оттуда вылететь", – рассказали в администрации города.

При этом грузинские СМИ сообщали, что Каладзе находится в ОАЭ вместе с супругой и несколькими друзьями.

Израиль и США нанесли удары по Ирану 28 февраля, после чего в республике объявили чрезвычайное положение. Затем Иран ответно атаковал еврейское государство и американские военные базы в регионе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что бомбардировки будут продолжаться "столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке".

На фоне сложившейся ситуации Израиль, Иран и другие страны Персидского залива закрыли воздушное пространство. Российские авиакомпании, в свою очередь, предупредили пассажиров о временном прекращении полетов в эти государства. При этом обстановка в российских аэропортах остается спокойной.

В понедельник, 2 марта, международный аэропорт Заид в Абу-Даби отправил первый за сутки рейс. Это был грузовой борт, который вылетел в Гонконг.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политика

