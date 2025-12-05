Кадыров сообщил об атаке БПЛА по комплексу "Грозный-Сити"

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Украинские БПЛА атаковали одно из зданий высотного комплекса "Грозный-Сити", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он уточнил, что в результате никто не пострадал.

По словам Кадырова, подобные действия можно расценивать как попытку запугать мирное население и создать иллюзию давления. Кроме того, он отметил, что неспособный добиться успеха на поле боя противник лишь компенсирует свою слабость и бессилие, атакуя гражданские объекты.

"От себя же обещаю, что ответ с нашей стороны не заставит себя долго ждать. Мой личный для него "подарок" противник скоро получит. А здание мы восстановим быстро", – сказал Кадыров.

В ночь на 5 декабря дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили в общей сумме 41 украинский беспилотник самолетного типа над территорией России.

За последнюю неделю российские войска нанесли один массированный и четыре групповых удара по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК), которые обеспечивали работу ВПК противника.

