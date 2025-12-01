В Дагестане предотвращена атака украинских БПЛА

Фото: министерство обороны РФ

В Дагестане была предотвращена атака украинских беспилотников, их сбили над территорией Каспийска. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в своем телеграм-канале.

Он добавил, что на месте работают оперативные службы, органы власти действуют в режиме оперативного штаба и делают все необходимое для обеспечения безопасности граждан и важных объектов. Меликов также призвал жителей быть осторожными и не выходить на открытые участки улиц.

В пресс-службе Минздрава Дагестана сообщили, что от обломков БПЛА пострадала 12-летняя девочка. Она получила легкое непроникающее ранение грудной клетки, и сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале также сообщил о снятии временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Владикавказа, Волгограда, Грозного и Магаса.

Ранее 26 домов получили повреждения после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Льгове в Курской области. При атаке пострадали три человека. Всех их осмотрели врачи, от госпитализации они отказались.

