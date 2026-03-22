Еще три пары поженились на станции метро "Маяковская"

В ночь на 22 марта состоялась 106-я церемония бракосочетания на станции метро "Маяковская". Там поженились еще три пары, передает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что данная площадка проекта "Новые адреса счастья" является одной из самых востребованных среди пар. Свадебные церемонии там проходят, как правило, по ночам, с 02:00 до 04:00. В это время играет марш Мендельсона, а на путях стоят два состава "Москва-2020" и "Москва-2024", где можно устроить фотосессию.

"Такой формат требует отдельной подготовки: на несколько часов пространство станции меняется, чтобы создать площадку для регистрации брака. Эта работа обычно остается незаметной для пассажиров, но именно она позволяет провести церемонию в особой обстановке", – сказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Чтобы пожениться на станции "Маяковская", нужно подать заявление во Дворце бракосочетания № 1 и не забыть оплатить госпошлину – 350 рублей.

Тем временем в ЗАГСах Москвы продолжается прием заявлений на регистрацию брака в День России. Всего в этот день для пар будут доступны 5 дворцов бракосочетания.

В рамках проекта "Новые адреса счастья" на указанное торжество можно выбрать особняк Спиридонова, парк-отель "Даниловский", усадьбы Муравьевых-Апостолов, Васильчиковых или Третьякова, а также башню "Око" или Оперный дом музея-заповедника "Царицыно".