Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
19 марта, 09:33

Город

Московские ЗАГСы открыли дополнительные слоты на самые популярные даты 2026 года

Фото: пресс-служба управления ЗАГС Москвы

ЗАГСы в Москве продлили время работы и увеличили число доступных слотов для регистрации браков на самые востребованные даты 2026 года, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, "красивые" даты традиционно пользуются большим спросом у молодоженов. Лидером по количеству поданных заявлений в 2026 году стало 26 июня – на этот день уже запланировано более 1,6 тысячи регистраций. Кроме того, более 3 тысяч пар выбрали для бракосочетания 6, 20 июня и 8 августа.

"Чтобы все смогли зарегистрировать брак в желанный день, мы приняли решение продлить работу дворцов бракосочетания до 21:00 в эти популярные даты. А в воскресенье, 26 июля, столичные дворцы бракосочетания откроют свои двери для влюблeнных, несмотря на традиционно выходной день", – добавила Ракова.

По продленному графику в указанные даты будут работать Дворцы бракосочетания № 1, 3, 4, Кутузовский, Таганский, Шипиловский, Зеленоградский, Митинский, а также Дворец бракосочетания Южное Бутово. Регистрация будет доступна также и на площадках проекта Сергея Собянина "Новые адреса счастья": 6 июня откроются 11 площадок, 20 июня – 9, 26 июня – 10, а 8 августа – 13.

Дополнительно 26 июля будут работать Дворцы бракосочетания № 3 и 5, Южное Бутово, Кутузовский, Таганский, Шипиловский, Зеленоградский и Митинский, а также дворцы № 1 и 4. Кроме этого, для молодоженов будут доступны четыре площадки проекта столичного мэра.

Подать заявление можно уже сейчас через портал "Госуслуги", сайт mos.ru или непосредственно во Дворцах бракосочетания. Размер государственной пошлины составляет 350 рублей.

Ранее сообщалось, что в столичных ЗАГСах начался прием заявок на специальные церемонии для пар, отмечающих в 2026 году 13-летие супружеской жизни. По словам начальницы столичного управления ЗАГС Светланы Уханевой, торжества пройдут при участии звезд сериала "Время счастливых".

Отмечалось, что с 13 марта в городе стартует акция, подготовленная совместно с онлайн-кинотеатром START, в рамках которой 2 апреля во Дворце бракосочетания № 1 пройдут 3 уникальные церемонии, повторяющие день свадьбы.

Читайте также


город

Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика