Московские ЗАГСы открыли дополнительные слоты на самые популярные даты 2026 года

Фото: пресс-служба управления ЗАГС Москвы

ЗАГСы в Москве продлили время работы и увеличили число доступных слотов для регистрации браков на самые востребованные даты 2026 года, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, "красивые" даты традиционно пользуются большим спросом у молодоженов. Лидером по количеству поданных заявлений в 2026 году стало 26 июня – на этот день уже запланировано более 1,6 тысячи регистраций. Кроме того, более 3 тысяч пар выбрали для бракосочетания 6, 20 июня и 8 августа.

"Чтобы все смогли зарегистрировать брак в желанный день, мы приняли решение продлить работу дворцов бракосочетания до 21:00 в эти популярные даты. А в воскресенье, 26 июля, столичные дворцы бракосочетания откроют свои двери для влюблeнных, несмотря на традиционно выходной день", – добавила Ракова.

По продленному графику в указанные даты будут работать Дворцы бракосочетания № 1, 3, 4, Кутузовский, Таганский, Шипиловский, Зеленоградский, Митинский, а также Дворец бракосочетания Южное Бутово. Регистрация будет доступна также и на площадках проекта Сергея Собянина "Новые адреса счастья": 6 июня откроются 11 площадок, 20 июня – 9, 26 июня – 10, а 8 августа – 13.

Дополнительно 26 июля будут работать Дворцы бракосочетания № 3 и 5, Южное Бутово, Кутузовский, Таганский, Шипиловский, Зеленоградский и Митинский, а также дворцы № 1 и 4. Кроме этого, для молодоженов будут доступны четыре площадки проекта столичного мэра.

Подать заявление можно уже сейчас через портал "Госуслуги", сайт mos.ru или непосредственно во Дворцах бракосочетания. Размер государственной пошлины составляет 350 рублей.

Ранее сообщалось, что в столичных ЗАГСах начался прием заявок на специальные церемонии для пар, отмечающих в 2026 году 13-летие супружеской жизни. По словам начальницы столичного управления ЗАГС Светланы Уханевой, торжества пройдут при участии звезд сериала "Время счастливых".

Отмечалось, что с 13 марта в городе стартует акция, подготовленная совместно с онлайн-кинотеатром START, в рамках которой 2 апреля во Дворце бракосочетания № 1 пройдут 3 уникальные церемонии, повторяющие день свадьбы.