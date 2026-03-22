Хулиганство пассажира привело к задымлению в вагоне дальнего поезда в Москве

Хулиганские действия пассажира привели к задымлению в вагоне поезда дальнего следования в Москве. Об этом РИА Новости заявили в РЖД.

В компании уточнили, что инцидент произошел после того, как поезд Череповец-1 прибыл на станцию Москва-Пассажирская-Ярославская. Хулиганские действия были зафиксированы в 11-м вагоне.

Задымление удалось ликвидировать силами поездной бригады. Пострадавших нет, ситуация не оказала влияния на расписание движения составов.

Ранее легкое задымление произошло в вагоне электропоезда № 7223 Болшево – Москва-Ярославская по прибытии на Ярославский вокзал. Оно было оперативно устранено без применения средств пожаротушения. Никто не пострадал. Пассажиров в этот момент в вагоне не было.

