20 марта, 17:47

Транспорт

Обновленный электропоезд совершил тестовую поездку на Ярославском направлении

Фото: телеграм-канал "ЦППК"

Обновленный состав ЭП2ДМ проехал в тестовом режиме на Ярославском направлении для проверки работы всех систем поезда. Об этом сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

В компании уточнили, что электропоезд совершил поездку от станции Пушкино до Сергиева Посада и обратно без пассажиров. Он следовал по маршруту в дневное время без остановок. В это время специалисты следили за работой тяговых двигателей, тормозной системы и климатического оборудования.

Составу предстоит совершить еще два тестовых рейса, после которых пройдут пусконаладочные работы. По итогам испытаний ЭП2ДМ начнет перевозить пассажиров.

Ввод нового состава на Ярославском направлении является продолжением большой программы обновления парка пригородных поездов, которую реализуют ЦППК, РЖД, правительства Москвы и Московской области.

Ранее сообщалось, что 5 обновленных составов начнут курсировать на Ярославском направлении уже весной этого года. Поезда создавались с учетом запросов пассажиров. В частности, там сделали дополнительные поручни и табло над дверями в тамбурах. Были доработаны санитарные комнаты, также поменялись цвета салона – в нем появились мятные и серые оттенки, а напольное покрытие стало темнее.

"Иволга" успешно совершила первую тестовую поездку без пассажиров

Читайте также


транспортгород

Главное

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

Чем опасен длительный отказ от мяса?

Отказ способен привести к снижению уровня энергии и потере мышечной массы

Может появиться тяга к высокоуглеводной пище

Читать
закрыть

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

