Обновленный электропоезд совершил тестовую поездку на Ярославском направлении

Обновленный состав ЭП2ДМ проехал в тестовом режиме на Ярославском направлении для проверки работы всех систем поезда. Об этом сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

В компании уточнили, что электропоезд совершил поездку от станции Пушкино до Сергиева Посада и обратно без пассажиров. Он следовал по маршруту в дневное время без остановок. В это время специалисты следили за работой тяговых двигателей, тормозной системы и климатического оборудования.

Составу предстоит совершить еще два тестовых рейса, после которых пройдут пусконаладочные работы. По итогам испытаний ЭП2ДМ начнет перевозить пассажиров.

Ввод нового состава на Ярославском направлении является продолжением большой программы обновления парка пригородных поездов, которую реализуют ЦППК, РЖД, правительства Москвы и Московской области.

Ранее сообщалось, что 5 обновленных составов начнут курсировать на Ярославском направлении уже весной этого года. Поезда создавались с учетом запросов пассажиров. В частности, там сделали дополнительные поручни и табло над дверями в тамбурах. Были доработаны санитарные комнаты, также поменялись цвета салона – в нем появились мятные и серые оттенки, а напольное покрытие стало темнее.