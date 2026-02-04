Туристический поезд "Цветущая степь" отправится из Москвы 3 апреля

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Туристический поезд "Цветущая степь" отправится 3 апреля по маршруту Москва – Ростов-на-Дону – Элиста – Москва уже в шестой раз. Об этом сообщается в телеграм-канале Федеральной пассажирской компании (АО "ФПК")

В состав поезда включены вагоны СВ и купе, вагон-ресторан, вагон-бар и вагон-спа с инфракрасной сауной.

Ранее сообщалось, что отправление единственного в 2026 году туристического поезда "Рица" из Москвы в Абхазию запланировано на 9 октября. На маршруте предусмотрены остановки в Новороссийске, Гагре, Сухуме, Сочи и Ростове-на-Дону.

Вместе с тем сезонный поезд "Таврия" станет курсировать между Москвой и Евпаторией с 24 апреля. Он будет ходить каждый день из Москвы, отправляясь в 20:00 с Павелецкого вокзала.