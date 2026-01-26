Турпоезд "Космические выходные" запустят из Москвы 1 мая

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Туристический поезд "Космические выходные" запустят из Москвы вечером 1 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Российских железных дорог (РЖД).

Там рассказали, что новый маршрут посвящен 65-летию первого полета человека в космос. Поезд проедет через Самару, Оренбург и Саранск. Обратно в столицу он должен вернуться 5 мая.

В состав поезда включили вагоны СВ, купейные, плацкартные, а также вагон-ресторан.

Ранее завершил путешествие поезд Деда Мороза. Он проехал свыше 20 тысяч километров от Владивостока до Мурманска. Дед Мороз встретился с детьми и взрослыми в Великом Устюге и поздравил их с наступившим 2026 годом. Он пожелал им счастливых мгновений и чудес.

