В Приморье начали проверку по факту подмены младенцев в роддоме 37 лет назад

Следователи проверят действия должностных лиц после подмены детей в одном из роддомов в Приморском крае. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

Сотрудники ведомства планируют изучить все обстоятельства инцидента, в том числе запросить документацию, а также провести допросы и назначить необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось, что в 1989 году двум женщинам принесли с одинаковыми бирками малышей, которые появились на свет в роддоме города Лесозаводска в Приморском крае. Одна из них заметила это и выразила беспокойство. Однако медперсонал заверил, что перепутана лишь бирка, а не дети.

После выписки семьи разъехались, однако у одной из женщин на протяжении долгого времени не исчезали сомнения в том, что ей отдали родного ребенка. Спустя время она обратилась в телевизионную программу, где был проведен ДНК-тест. Экспертиза показала, что оба мальчика воспитывались не в своих биологических семьях.

Пострадавшие подали иск в суд. Потерпевшими по гражданскому делу признаны 10 человек – двое мужчин, которых перепутали в роддоме, их биологические родители и близкие родственники. Общая сумма исковых требований к Минфину, Минздраву и властям Приморского края составляет 30 миллионов рублей.

Суды первой и апелляционной инстанций – Тверской районный суд Москвы и Московский городской суд – отказали в удовлетворении иска, указав, что в советском законодательстве отсутствовал институт компенсации морального вреда в его современном виде.

После этого семьи обратились во Второй кассационный суд общей юрисдикции, но инстанция поддержала решения нижестоящих судов. Сейчас пострадавшие ожидают официальное определение, чтобы продолжить разбирательство в Верховном суде.

