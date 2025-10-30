Врачи в Китае по ошибке удалили ребенку несколько внутренних органов

Фото: depositphotos/DenisSmile

Врачи в Китае по ошибке удалили 12-летнему мальчику из города Хэцзэ внутренние органы. Об этом сообщает Sohu.

Инцидент произошел два года назад. Мальчик по имени Сяо Е почувствовал резкую боль после того, как его ударил в живот одноклассник. Его госпитализировали в Народную больницу округа Чэнву, медики обнаружили во внутренних органах тромб и заявили, что необходима операция.

В ходе хирургического вмешательства якобы была обнаружена опухоль, поэтому врачи приняли решение ее вырезать. В результате были удалены двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа, большая часть желудка и тонкая кишка. Операция длилась 14 часов.

Однако позже бюро здравоохранения организовало расследование, в ходе которого было найдено множество нарушений. Например, медицинские записи были неполными, согласие на операцию от родителей не было исчерпывающим, а подпись не соответствовала стандарту.

Родителям мальчика выплатили 200 тысяч юаней, то есть около 2,2 миллиона рублей, в качестве компенсации, но это не покрыло всех расходов. Подростку также необходимы трансплантация органов и дорогостоящая терапия.

Мать Сяо Е подчеркнула, что они хотят сделать все возможное, чтобы спасти ребенка, и добиться правды. Мальчик не может есть самостоятельно и привязан к больничной койке, а с каждым днем становится менее радостным и более молчаливым.

Ранее хирурги во Франции удалили 77-летнему пациенту здоровую почку вместо пораженной раком. Хотя угрозы для жизни мужчины не было, его шансы на выздоровление значительно снизились. Теперь бороться с онкологическим заболеванием ему предстоит, имея лишь одну пораженную почку.

Родственники подали иск против управляющей компании больницы, хотя в самой организации отказались комментировать ситуацию, сославшись на соблюдение врачебной тайны.

