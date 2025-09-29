Во Франции хирурги удалили пациенту здоровую почку вместо больной

Фото: 123RF/jovanmandic

Во Франции хирурги удалили 77-летнему пациенту здоровую почку вместо пораженной раком. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Daily Mail.

Как сообщает издание, инцидент произошел в июне 2025 года в одной из больниц пригорода Парижа. Мужчина прошел онкологическое обследование, и ему назначили нефрэктомию.

Пациент правильно заполнил все предоперационные документы, включая "контрольный список", где указывается, какой именно орган требует вмешательства. Однако после операции выяснилось, что была удалена не та почка.

Хотя угрозы для жизни мужчины нет, его шансы на выздоровление значительно снизились. Теперь бороться с онкологическим заболеванием ему предстоит, имея лишь одну пораженную почку.

Родственники пациента подали иск против управляющей компании больницы Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). В самой организации отказались комментировать ситуацию, сославшись на соблюдение врачебной тайны.

Ранее в республиканском онкологическом диспансере Бурятии врачи перепутали анализы двух пациенток. В результате одной из женщин по ошибке удалили здоровую почку. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело.