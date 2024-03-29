Пражские врачи перепутали пациенток и сделали аборт не той женщине

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Медики университетской больницы "Буловка", расположенной в Праге, по ошибке сделали операцию беременной женщине и лишили ее ребенка. Об этом сообщает CNN Prima NEWS.

По информации издания, врачи перепутали двух пациенток азиатского происхождения. Одна из них была беременна и пришла в медучреждение на плановый осмотр, а второй должны были провести операцию по лечению заболевания матки. Подобное хирургическое вмешательство также может быть проведено с целью прерывания беременности. Врачи перепутали двух пациенток, в результате первая женщина из-за ошибки медиков потеряла здорового ребенка.

В больнице приняли решение временно отстранить от работы сотрудников, причастных к инциденту, а в Минздраве Чехии потребовали привлечь к ответственности виновных. При этом, как сообщили в медучреждении, если халатность врачей будет доказана, то они выплатят пострадавшей компенсацию.

В связи с этим инцидентом в больнице проводят расследование.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 16-летней девушки во время операции в одной из больниц Саратова.

До этого суд присяжных в Великобритании признал 33-летнюю медсестру Люси Летби виновной в убийстве семи новорожденных и в покушении на убийство еще шестерых малышей. Ее приговорили к 14 пожизненным срокам.

