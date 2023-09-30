Житель Лондона умер от рака из-за ошибочного диагноза – СМИ

Фото: depositphotos/sudok1

Британец Джошуа Уорнер скончался от рака в 25 лет после того, как врачи сочли опухоль мозга компьютерной ошибкой. Об этом сообщает издание Daily mail.

Молодой человек обратился в больницу после плохого самочувствия и постоянных головных болей на протяжении двух недель. Ему сделали компьютерную томографию и определили, что у него аппендицит, после чего ему сделали операцию.

Во время повторного обследования медики не придали значения опухоли на снимках, посчитав, что это может быть компьютерная ошибка.

Через несколько недель Уорнер упал в обморок, и его экстренно доставили в больницу, где подтвердилось наличие опухоли мозга. Спустя 12 дней пациент умер.

Ранее сообщалось, что следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 16-летней девушки во время операции в одной из больниц Саратова.

До этого суд присяжных в Великобритании признал 33-летнюю медсестру Люси Летби виновной в убийстве семи новорожденных и в покушении на убийство еще шестерых малышей. Ее приговорили к 14 пожизненным срокам.