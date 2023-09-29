В Саратове возбудили уголовное дело после гибели 16-летней девушки во время операции

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 16-летней девушки во время операции в одной из больниц Саратова. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ.

По предварительным данным следователей, девушка поступила в медучреждение 7 сентября. Во время проведения ей в плановом порядке операции она скончалась.

Как считают родственники девушки, это произошло из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи. Уголовное дело было возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Следователи допросили потерпевших и свидетелей, а также изъяли необходимые медицинские документы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что следственный комитет по Новосибирской области начал проверку из-за нанесенной в роддоме травмы младенцу.

Следователи заинтересовались публикацией местных СМИ, где сообщалось, что во время родов врачи якобы сломали новорожденному малышу ногу, а также пережали нерв в руке так, что ребенок теперь не может ей двигать.