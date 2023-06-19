Росздравнадзор проверит клинику на Рублевке, где пациентка впала в кому после ринопластики

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Росздравнадзор организовал проверку в частной клинике на Рублево-Успенском шоссе, где девушка впала в кому после пластики носа.

До этого в Сети распространилась информация о том, что состояние пациентки клиники "Жуковка" заметно ухудшилось после ринопластики. Девушка не приходит в сознание и сейчас находится на ИВЛ.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит качество оказания медицинской помощи пациентке, впавшей в кому после ринопластики", – передает Агентство "Москва" сообщение ведомства.

Ранее в одной из клиник пластической хирургии Москвы после операции скончалась пациентка. 27-летнюю девушку доставили в больницу из частного центра, расположенного на улице Рогова. Врачам спасти ее жизнь не удалось.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Выяснилось, что девушка обратилась в столичную частную клинику, чтобы сделать процедуру липосакции. Однако во время оперативного вмешательства ее состояние ухудшилось.



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