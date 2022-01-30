В Москве во время процедуры умерла пациентка частной клиники пластической хирургии

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В одной из клиник пластической хирургии Москвы после операции скончалась пациентка. Об этом со ссылкой на столичную прокуратуру передает ТАСС.

По предварительной информации, 29 января 27-летнюю женщину доставили в больницу из частного центра, расположенного на улице Рогова. Врачам спасти жизнь женщины не удалось.

В настоящий момент прокуратура проверяет обстоятельства и причины случившегося.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Об этом со ссылкой на руководителя столичного главка СК РФ Юлию Иванову сообщает РИА Новости.

"Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", – сказала Иванова.

Между тем источник агентства сообщил, что девушка обратилась в столичную частную клинику, чтобы сделать процедуру липосакции. Однако во время операции ее состояние ухудшилось.

Ранее сообщалось, что столичная прокуратура начала проверку после гибели 37-летней пациентки в одной из частных клиник в Москве. Инцидент произошел в частном медучреждении, расположенном на улице Люсиновской. Женщина скончалась во время медицинской процедуры.