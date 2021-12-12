Стали известны подробности смерти 6-летнего ребенка в стоматологии Петербурга

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В УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга раскрыли подробности смерти шестилетнего мальчика в частной стоматологической клинике города.

Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства, ребенок скончался во время наркоза в результате остановки сердца. Сообщение о трагедии в правоохранительные органы поступило от врача клиники.

Известно, что мама ребенка обратилась в медучреждение по предварительной записи. После осмотра педиатром мальчику на операционном столе положили маску на лицо и начали проводить индукционный наркоз. Ребенок сделал несколько вдохов и перестал дышать.

Реанимационные мероприятия проводились в течение 45 минут. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Ранее сообщалось, что в одной из клиник на юго-западе Москвы скончался 17-летний пациент. По данным следствия, подростку удалили зуб, а через несколько дней мальчика из-за осложнений после процедуры снова показали врачу в той же клинике.

Спустя месяц у него открылось сильное кровотечение, его доставили в больницу. Подростку оказали медицинскую помощь, но, несмотря на это, он умер.