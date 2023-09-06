Завотделением онкологии из Нижегородской области воровал лекарства у тяжелобольных

Фото: телеграм-канал Baza

Заведующий онкологическим отделением Семеновской ЦРБ задержан и обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

По информации следствия, в ноябре 2022 года мужчина потребовал от медперсонала во время лечения пациентов с онкологией сокращать дозировку противоопухолевых и иммуностимулирующих лекарств, что является противозаконным.

При этом завотделением посоветовал доводить препараты до необходимого объема с помощью физраствора или же просто вводить его, заменив лекарственные средства.

Об этом узнали в управлении ФСБ по региону и вместе со следователями задержали онколога. Оказали содействие этому и в Минздраве Нижегородской области.

В ближайшее время заведующему онкологическим отделением должны избрать меру пресечения.

Ранее врача отделения детской хирургии Дербентской центральной городской больницы в Дагестане уволили после сообщения о вымогательстве.

До этого в соцсетях распространили аудиозапись, на которой слышно, как хирург после операции требует от родственников деньги. Медик запросил в качестве дополнительного вознаграждения медперсоналу 12 тысяч рублей.