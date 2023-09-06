06 сентября, 13:57Происшествия
Завотделением онкологии из Нижегородской области воровал лекарства у тяжелобольных
Фото: телеграм-канал Baza
Заведующий онкологическим отделением Семеновской ЦРБ задержан и обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.
По информации следствия, в ноябре 2022 года мужчина потребовал от медперсонала во время лечения пациентов с онкологией сокращать дозировку противоопухолевых и иммуностимулирующих лекарств, что является противозаконным.
При этом завотделением посоветовал доводить препараты до необходимого объема с помощью физраствора или же просто вводить его, заменив лекарственные средства.
Об этом узнали в управлении ФСБ по региону и вместе со следователями задержали онколога. Оказали содействие этому и в Минздраве Нижегородской области.
В ближайшее время заведующему онкологическим отделением должны избрать меру пресечения.
Ранее врача отделения детской хирургии Дербентской центральной городской больницы в Дагестане уволили после сообщения о вымогательстве.
До этого в соцсетях распространили аудиозапись, на которой слышно, как хирург после операции требует от родственников деньги. Медик запросил в качестве дополнительного вознаграждения медперсоналу 12 тысяч рублей.
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