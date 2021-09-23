"Московский патруль": суд вынес приговор сотрудникам частной клиники

Мещанский суд столицы вынес приговор двум сотрудникам частной клиники, в которой калечили людей во время операций.

Следователи выяснили, что врачи не имели права проводить процедуры, так как у них не было соответствующей лицензии. Сроки получили врач-анестезиолог и медсестра.

Где сейчас главный фигурант уголовного дела – пластический хирург? Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.



