Прокуратура утвердила обвинительное заключение девушке, сбившей трех детей в Солнцеве

Фото: пресс-служба Тверского районного суда

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Валерии Башкировой, которая в июле сбила трех детей в районе Солнцево. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц")", – отметили в пресс-службе.

Уточняется, что уголовное дело направят на рассмотрение в Солнцевский районный суд. Девушка продолжает находиться под стражей.

Ранее стало известно, что результаты комплексной автотехнической и видеотехнической судебной экспертизы подтвердили факт нарушения Башкировой правил дорожного движения.

Смертельное ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов в Москве. Двое взрослых с тремя детьми переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль Mazda 3, за рулем которого была 19-летняя Башкирова. Дети были госпитализированы в тяжелом состоянии, позже двое из них скончались.

Сначала девушку отправили под домашний арест, однако 19 июля суд принял решение перевести ее на два месяца в СИЗО. Позже срок ареста Башкировой был продлен до 16 октября 2021 года.

