В отношении водителя, насмерть сбившего девушку в центре столицы, возбудили уголовное дело

10:43
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В отношении водителя, насмерть сбившего девушку в районе Лужнецкой набережной, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Мужчину обвиняют в совершении преступления по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Источник редакции уточнил, что подозреваемым оказался мужчина 1986 года рождения, приехавший в Москву из Витебска. Он живет в хостеле и работает в мобильном шиномонтаже.
Трагический инцидент произошел накануне. Водитель автомобиля "Газель", двигаясь задним ходом по велосипедной зоне в районе дома 24 на Лужнецкой набережной, совершил наезд на девушку. Пострадавшая скончалась от полученных травм до приезда скорой помощи.
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