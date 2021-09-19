Автомобиль насмерть сбил девушку на велодорожке в центре столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль "Газель" насмерть сбил девушку на Лужнецкой набережной в центре столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

"Примерно в 12:45 водитель автомобиля "Газель", двигаясь задним ходом по велосипедной зоне в районе дома 24 на Лужнецкой набережной, совершил наезд на девушку, которая, по всей видимости, совершала пробежку", – говорится в сообщении.

Как уточняется, от полученных травм девушка скончалась до приезда скорой помощи.

Подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее водитель автомобиля Chrysler сбил 11-летнего мальчика на электросамокате во дворе дома на юго-западе Москвы. Ребенок был госпитализирован в больницу с переломом бедренной кости.