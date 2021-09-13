Суд продлил арест девушки, сбившей трех детей в Солнцеве

Фото: пресс-служба Тверского районного суда

Тверской суд Москвы продлил срок ареста Валерии Башкировой, сбившей на автомобиле троих детей в Солнцеве. Об этом сообщает ТАСС, приводя слова ее адвоката Альбера Якубова.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил моей подзащитной Башкировой меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 октября", – сказал адвокат.

Смертельное ДТП произошло на улице Авиаторов в столичном районе Солнцево 16 июля. Двое взрослых с тремя детьми переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль Mazda 3, за рулем которого была 18-летняя Башкирова.

Дети девяти месяцев, трех и пяти лет были госпитализированы в тяжелом состоянии. Двое из них скончались в больнице.

Сначала девушку отправили под домашний арест, однако уже 19 июля суд принял решение отправить Башкирову на два месяца в СИЗО. Позднее сторона защиты подала жалобу на такое решение.

Башкирова признала свою вину в суде и заявила о готовности возместить ущерб пострадавшим по делу.

