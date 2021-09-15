Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

18:14

Экспертиза подтвердила нарушение ПДД девушкой, сбившей трех детей в Солнцеве

суды происшествия

Фото: Агентство "Москва"

Результаты комплексной автотехнической и видеотехнической судебной экспертизы подтвердили факт нарушения правил дорожного движения Валерией Башкировой, сбившей на автомобиле трех детей в столичном районе Солнцево. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Для установления объективных обстоятельств произошедшего по уголовному делу выполнено значительное количество следственных действий, в том числе произведены осмотры места происшествия, проанализированы результаты восьми судебных экспертиз. Выводы комплексной автотехнической и видеотехнической судебной экспертизы подтвердили наличие нарушений требований ПДД РФ в действиях водителя автомобиля Mazda", – приводит ТАСС слова Волк.

Она также отметила, что ознакомление Башкировой и ее адвоката с материалами, переданными ранее в прокуратуру Москвы, завершено.

Девушка обвиняется в нарушении части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Смертельное ДТП произошло на улице Авиаторов в столичном районе Солнцево 16 июля. Двое взрослых с тремя детьми переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль Mazda 3, за рулем которого была 18-летняя Башкирова.

Дети девяти месяцев, трех и пяти лет были госпитализированы в тяжелом состоянии. Двое из них скончались в больнице.

Сначала девушку отправили под домашний арест, однако уже 19 июля суд принял решение отправить Башкирову на два месяца в СИЗО. Позднее сторона защиты подала жалобу на такое решение.

Недавно суд Москвы продлил срок ареста Башкировой до 16 октября 2021 года.

Суд продлил арест девушке, сбившей трех детей в Солнцеве

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать