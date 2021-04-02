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Эксперты рассказали, как бороться с лихачами на дорогах после ДТП на Садовом кольце

Отобрать у блогера машину? Как бороться с лихачами на дорогах
общество транспорт

В партии ЛДПР предложили лишать автомобилей виновников ДТП, которые являются злостными нарушителями правил дорожного движения (ПДД). Поводом к этому стала очередная громкая авария в центре Москвы. Пострадавшая в ней женщина до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии. Виновником происшествия называют известного блогера Эдварда Била, который ранее был оштрафован более 500 раз. Выясняем, как можно бороться с лихачами на дорогах.

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Забирать у лихачей машину?

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский написал в своем телеграм-канале, что его однопартийцы внесут в ближайшее время в Госдуму законопроект о конфискации автомобилей у виновников ДТП, которые являются злостными нарушителями ПДД. Так он отреагировал на крупную аварию, которая произошла в центре Москвы 1 апреля.

ЛДПР много раз предлагала у пьяных водителей или жестких нарушителей правил конфисковывать автомобиль и высылать за пределы родного города. Иначе они будут бесконечно совершать новые и новые ДТП и издеваться над добропорядочными гражданами.
Владимир Жириновский
лидер партии ЛДПР

Жириновский уточнил, что отбирать машину у лихачей предлагается за 100 штрафов в год, при 200 штрафах – высылка на несколько лет за пределы города, где живет автомобилист. В случае если водитель за год совершил 300 нарушений ПДД – лишение свободы.

Крупное ДТП произошло на Садовом кольце: столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной происшествия стал выезд Audi на встречную полосу. За рулем автомобиля находился известный блогер Эдвард Бил.

В результате происшествия серьезно пострадала водитель автомобиля Volksvagen – консультант Государственной думы Мария Артемова. Она получила тяжелые травмы и до сих находится в реанимации, за ее жизнь борются врачи.

Выяснилось, что водитель Audi ездил по подложным номерам и часто нарушал ПДД. В частности, за ним числится больше 566 штрафов, в том числе за превышение скорости.

Фото: МВД РФ

Столичная полиция допросила Била, провела обыск в его московской квартире и возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Максимальное наказание в рамках уголовного дела по указанной статье – лишение свободы сроком до двух лет. Прокурор Москвы Денис Попов взял ход расследования уголовного дела на личный контроль.

Во время допроса Эдвард Бил признался, что в столице находится с 14 лет, три года занимается видеоблогингом. Он отметил, что синяя Audi, которая попала в ДТП, ему не принадлежит, но подтвердил, что сам был за рулем автомобиля.

По словам адвоката блогера Сергея Жорина, сейчас его подзащитного задержали в качестве подозреваемого на 48 часов. Юрист отметил, что в данный момент нельзя утверждать, что Бил признал вину в ДТП. При этом блогер собирается оказать помощь пострадавшей. Также он принес извинения и уверяет, что очень сожалеет о том, что произошло с женщиной. В свою очередь, муж пострадавшей в ДТП выразил надежду, что виновные в аварии будут наказаны.

В Москве это уже далеко не первое ДТП с участием громкой личности. В июне прошлого года актер Михаил Ефремов также в центре города, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в алкогольном опьянении, выехал на встречную полосу. В результате он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которой получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Артиста приговорили к 7,5 года тюрьмы.

А в сентябре 2020 года рэпер Эльмин Гулиев, нарушив ПДД,врезался на своей машине в другой автомобиль, после чего отскочил на тротуар, где сбил пешеходов. В крови виновника аварии обнаружили следы наркотиков. Сейчас музыкант арестован и ожидает суда.

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Действенная мера?

Автоюрист Лев Воропаев в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что в случае с такими водителями, как Эдвард Бил, конфискация автомобиля не поможет. По словам эксерта, если верить видеороликам блогера, у него в пользовании с десяток дорогих машин.

Если его лишат одной машины, то ничего ему не будет мешать пересесть на другую. Предполагаю, что это абсолютно недейственная мера.
Лев Воропаев
автоюрист

По мнению эксперта, было бы эффективнее, если бы суд взыскивал со звездного виновника компенсацию для пострадавшего в "30–40 миллионов, накладывал арест на имущество и лишал бы прав".

А в случае со среднестатистическими владельцами авто существующего наказания и так вполне достаточно, считает юрист. По его словам, часто люди вынуждены влезать в долги, в том числе продавать свой автомобиль, чтобы компенсировать ущерб пострадавшим. Воропаев добавил, что каждый конкретный случай надо рассматривать с точки зрения опасности совершенного нарушения и личности виновника ДТП.

С ним согласен и автоэксперт Игорь Моржаретто. Специалист пояснил, что конфискация автомобиля не прижилась ни в одной стране мира, потому что, как правило, машина виновнику не принадлежит – зачастую он берет ее в пользование.

Блогеру Эдварду Билу грозит до 2 лет тюрьмы за ДТП в центре Москвы

"Также бывает, что автомобиль является совместной собственностью, а отбирать средство передвижения у целой семьи будет неправильно. Я всегда боюсь каких-то знаковых ДТП, потому что, как правило, после них предлагают что-то отобрать или повысить наказание", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

По его мнению, предупреждением таких аварий и выявлением лихачей на дорогах должна заниматься система фотовидеофиксации.

Если под камерой проезжает какой-то человек со множеством нарушений, должен быть сигнал к ближайшей машине ДПС, чтобы они остановили водителя и временно изъяли машину до оплаты всех штрафов.
Игорь Моржаретто
автоэксперт

В свою очередь, руководитель Федерации автомобилистов России (ФАР) Максим Едрышов считает предложение о конфискации авто хорошим. Однако в данном случае это не помогло бы, так как машина на водителя не была оформлена и ему даже не приходили штрафы, добавил эксперт.

"Вызывает удивление, что до момента ДТП никто не реагировал на такое большое количество нарушений. Если госорган видит, что более 500 раз автомобиль нарушает ПДД, это повод для полиции проверить водителя", – пояснил он в разговоре с Москвой 24.

По его словам, существующая система штрафов и наказаний является вполне действенной, при этом главное – чтобы была неотвратимость санкций.

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Федотов Анатолий

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