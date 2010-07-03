Юрист рассказал, что может грозить сбившему людей на Остоженке рэперу

Полиция задержала рэпера Эльмина Гулиева, который 21 сентября стал участником крупного ДТП. Уходя от столкновения с другим автомобилем, артист сбил пешеходов на тротуаре в центре Москвы. В аварии пострадали четыре человека. Сам Гулиев уже признался, что нарушил ПДД. Разбираемся, какое наказание ему может грозить.



На красный свет

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

На пересечении улицы Остоженки и Померанцева переулка 21 сентября произошло ДТП: столкнулись автомобили Mercedes и Infiniti. От удара последнюю машину отбросило на тротуар, где она буквально протаранила пешеходов. За рулем Infiniti оказался 26-летний начинающий рэп-исполнитель Эльмин Гулиев, более известный как Эллей.

Сам артист признался, что за мгновение до аварии проехал на красный свет, "переходящий в зеленый". По словам молодого человека, после столкновения он пытался остановиться, но уже не смог контролировать свой автомобиль.

Информацию о том, что Гулиев проезжал на красный, подтвердили и в столичном департаменте транспорта. Кроме того, водитель нарушил скоростной режим, добавили в ведомстве.





По данным СМИ, это не первое нарушение ПДД со стороны Гулиева. Например, в прошлом году при разрешенных 80 километрах в час он передвигался со скоростью 140 километров. Тогда молодой человек заявил , что якобы не нарушал скоростной режим, но все равно получил "письмо счастья". Более того, он собирался оспаривать штраф в суде.

В результате столкновения пострадали четыре человека, трое из которых были направлены в больницу, в том числе и пассажирка Infiniti. Мужчину-пешехода госпитализировали с тяжелыми травмами позвоночника, у него подозревают закрытую черепно-мозговую травму и перелом ребер. Одна из женщин получила открытый перелом ноги, ей ампутировали лодыжку, у другой – сотрясение головного мозга и перелом таза.

Сотрудники полиции уже задержали рэпера. "В настоящее время водитель Infiniti Эльмин Гулиев, который вчера после столкновения с Mercedes на пересечении Остоженки и Померанцева переулка сбил пешеходов на тротуаре, задержан", – рассказал источник в правоохранительных органах.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".



Не уйдет от ответственности?

Снимок с видео: Москва 24

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев отреагировал на случившееся в центре Москвы ДТП. Главное, чтобы музыкант не ушел от ответственности, заявил парламентарий.

"Если будет оказываться давление на следствие, необходимо это предотвратить. Если будут жалобы со стороны родственников пострадавших, что пытаются это дело как-то замять, то, конечно, надо взять его под контроль. Если появятся такие сообщения, мы возьмем на контроль это расследование", – сказал Васильев.

Он добавил, что комитет готов проследить за тем, как идет расследование. "Чтобы дело дошло до суда и судили по всей строгости закона", – заключил депутат.

В свою очередь, автоюрист Серей Радько в беседе с Москвой 24 заявил, что Гулиеву может грозить наказание до двух лет лишения свободы.





Серей Радько автоюрист Если будет установлено, что рэпер находился не в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, но причинил тяжкие телесные повреждения пешеходу, ему грозит по статье 264 до двух лет лишения свободы.

Однако юрист обратил внимание на то, что в этом вопросе также есть нюансы.

"Тем, кто впервые привлекается по небольшой тяжести преступления (а это небольшой тяжести преступление) и ранее не судим, лишение свободы вообще не назначается. Если будет часть первая 264-й статьи, то там будет только ограничение свободы", – пояснил он.

Вместе с тем Радько подчеркнул, что такое наказание возможно только при условии, что все пострадавшие живы, а сидевший за рулем водитель был трезвым. В противном случае артисту может грозить уже до 12 лет лишения свободы, заключил эксперт.

