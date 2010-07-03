Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

22 сентября, 14:40

Главная / Истории /

Юрист рассказал, что может грозить сбившему людей на Остоженке рэперу

Допелся? Что может грозить сбившему людей на Остоженке рэперу
происшествия

Полиция задержала рэпера Эльмина Гулиева, который 21 сентября стал участником крупного ДТП. Уходя от столкновения с другим автомобилем, артист сбил пешеходов на тротуаре в центре Москвы. В аварии пострадали четыре человека. Сам Гулиев уже признался, что нарушил ПДД. Разбираемся, какое наказание ему может грозить.

На красный свет

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

На пересечении улицы Остоженки и Померанцева переулка 21 сентября произошло ДТП: столкнулись автомобили Mercedes и Infiniti. От удара последнюю машину отбросило на тротуар, где она буквально протаранила пешеходов. За рулем Infiniti оказался 26-летний начинающий рэп-исполнитель Эльмин Гулиев, более известный как Эллей.

Сам артист признался, что за мгновение до аварии проехал на красный свет, "переходящий в зеленый". По словам молодого человека, после столкновения он пытался остановиться, но уже не смог контролировать свой автомобиль.

Информацию о том, что Гулиев проезжал на красный, подтвердили и в столичном департаменте транспорта. Кроме того, водитель нарушил скоростной режим, добавили в ведомстве.

По данным СМИ, это не первое нарушение ПДД со стороны Гулиева. Например, в прошлом году при разрешенных 80 километрах в час он передвигался со скоростью 140 километров. Тогда молодой человек заявил, что якобы не нарушал скоростной режим, но все равно получил "письмо счастья". Более того, он собирался оспаривать штраф в суде.

В результате столкновения пострадали четыре человека, трое из которых были направлены в больницу, в том числе и пассажирка Infiniti. Мужчину-пешехода госпитализировали с тяжелыми травмами позвоночника, у него подозревают закрытую черепно-мозговую травму и перелом ребер. Одна из женщин получила открытый перелом ноги, ей ампутировали лодыжку, у другой – сотрясение головного мозга и перелом таза.

Сотрудники полиции уже задержали рэпера. "В настоящее время водитель Infiniti Эльмин Гулиев, который вчера после столкновения с Mercedes на пересечении Остоженки и Померанцева переулка сбил пешеходов на тротуаре, задержан", – рассказал источник в правоохранительных органах.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Не уйдет от ответственности?

Снимок с видео: Москва 24

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев отреагировал на случившееся в центре Москвы ДТП. Главное, чтобы музыкант не ушел от ответственности, заявил парламентарий.

"Если будет оказываться давление на следствие, необходимо это предотвратить. Если будут жалобы со стороны родственников пострадавших, что пытаются это дело как-то замять, то, конечно, надо взять его под контроль. Если появятся такие сообщения, мы возьмем на контроль это расследование", – сказал Васильев.

Он добавил, что комитет готов проследить за тем, как идет расследование. "Чтобы дело дошло до суда и судили по всей строгости закона", – заключил депутат.

В свою очередь, автоюрист Серей Радько  в беседе с Москвой 24 заявил, что Гулиеву может грозить наказание до двух лет лишения свободы.

Если будет установлено, что рэпер находился не в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, но причинил тяжкие телесные повреждения пешеходу, ему грозит по статье 264 до двух лет лишения свободы.
Серей Радько 
автоюрист

Однако юрист обратил внимание на то, что в этом вопросе также есть нюансы.

"Тем, кто впервые привлекается по небольшой тяжести преступления (а это небольшой тяжести преступление) и ранее не судим, лишение свободы вообще не назначается. Если будет часть первая 264-й статьи, то там будет только ограничение свободы", – пояснил он.

Вместе с тем Радько подчеркнул, что такое наказание возможно только при условии, что все пострадавшие живы, а сидевший за рулем водитель был трезвым. В противном случае артисту может грозить уже до 12 лет лишения свободы, заключил эксперт.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать