Опубликованы кадры с места гибели актера Дмитрия Жулина

Фото: vk.com/chp_vladimir

Фото с места смертельного ДТП, в котором погиб актер театра и кино Дмитрий Жулин, опубликованы в сообществе "ЧП Владимир" в соцсети "ВКонтакте".

На снимках видно, что Renault Duster, за рулем которого был артист, получил сильные повреждения передней части кузова.



Авария произошла утром 21 сентября на 61-м километре трассы Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума. Водитель внедорожника не уступил дорогу маршрутному автобусу и столкнулся с ним.

В результате аварии погиб один человек, еще одного госпитализировали.

Жулин известен по ролям в сериалах "Александровский сад", "Александровский сад – 2", "Маршрут", "Три дня в Одессе" и "Охота на Берию".

Ранее ДТП с участием Mercedes и Infinity произошло на Остоженке в районе дома 47. Одна из машин вылетела на тротуар и сбила прохожих. Пострадали не менее трех человек.

Полиция задержала водителя Infiniti Эльмина Гулиева. Возбуждено дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".