Опубликованы кадры с места гибели актера Дмитрия Жулина

10:16
Фото: vk.com/chp_vladimir
Фото с места смертельного ДТП, в котором погиб актер театра и кино Дмитрий Жулин, опубликованы в сообществе "ЧП Владимир" в соцсети "ВКонтакте".
На снимках видно, что Renault Duster, за рулем которого был артист, получил сильные повреждения передней части кузова.
Авария произошла утром 21 сентября на 61-м километре трассы Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума. Водитель внедорожника не уступил дорогу маршрутному автобусу и столкнулся с ним.
В результате аварии погиб один человек, еще одного госпитализировали.
Жулин известен по ролям в сериалах "Александровский сад", "Александровский сад – 2", "Маршрут", "Три дня в Одессе" и "Охота на Берию".
Ранее ДТП с участием Mercedes и Infinity произошло на Остоженке в районе дома 47. Одна из машин вылетела на тротуар и сбила прохожих. Пострадали не менее трех человек.
Полиция задержала водителя Infiniti Эльмина Гулиева. Возбуждено дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: