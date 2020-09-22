Автобус с пассажирами опрокинулся в Хабаровском крае

Фото: телеграм-канал "Подъем"

ДТП с участием автобуса произошло в 24-х километрах от поселка Циммермановка в Ульчском районе Хабаровского края, сообщает ТАСС.

В транспортном средстве находились 45 человек. По предварительным данным, 10 из них пострадали. Они госпитализированы. Жертв нет.

На месте происшествия работают экстренные служб. Выясняются обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось об аварии с участием двух легковых автомобилей на 141-м километре трассы Курган – Тюмень в Тюменской области. В ДТП погибли четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок.

По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу, пытаясь избежать наезда на дикого кабана.

