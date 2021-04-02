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Происшествия

13:14

Опубликовано видео допроса блогера Била по делу о ДТП на Садовом

происшествия

Видео: Москва 24

Опубликовано видео допроса блогера Эдварда Била по делу о ДТП на Садовом кольце.

Он рассказал, что в столице находится с 14 лет, 3 года занимается видеоблогингом, а также, что привлекался к административным штрафам.

"Я снимаю розыгрыши, снимаю социальные эксперименты, благотворительность", – заявил Бил.

На вопрос, находился ли он за рулем в момент ДТП, блогер сначала ответил, что не разбирается в этом, а потом подтвердил, что был за рулем, но автомобиль ему не принадлежит.

Авария произошла 1 апреля на Садовом кольце: столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд Audi на встречную полосу. За рулем машины был известный блогер Эдвард Бил.

В результате аварии серьезно пострадала одна женщина-водитель. Она находится в реанимации. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Также адвокат блогера сообщил, что Бил собирается оказать помощь пострадавшей в ДТП, а также принес извинения.

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