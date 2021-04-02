Блогера Била могут арестовать за попытку обмана следствия после ДТП

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Блогера Эдварда Била могут отправить под стражу из-за того, что в первые минуты после ДТП на Смоленской площади он пытался ввести в заблуждение следствие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Виталия Бородина, представляющего интересы семьи пострадавшей в аварии.

"Следователь не сказал, какую меру пресечения он будет просить. Но, учитывая, что Бил после ДТП пытался ввести в заблуждение оперативно-следственную группу, а также ехал с подменными номерами, думаю, попросят арест", – отметил он.

Ранее адвокат блогера сообщил, что Бил собирается оказать помощь пострадавшей в ДТП, а также принес извинения.

Авария произошла 1 апреля на Садовом кольце: столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд Audi на встречную полосу. За рулем машины был известный блогер Эдвард Бил.

В результате аварии серьезно пострадала одна женщина-водитель. Она находится в реанимации. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".