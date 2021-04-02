Жириновский предложил конфисковать автомобили после ста нарушений ПДД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предлагает ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения конфискацией автомобиля. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Мы предлагаем такую схему наказания злостных нарушителей правил дорожного движения: 100 штрафов за год – конфискация машины", – написал он.

Кроме того, лидер ЛДПР предлагает высылать на несколько лет из города проживания нарушителей с 200 штрафами. А за 300 штрафов – лишать свободы.

Ранее Владимир Жириновский выступил с предложением разработать законопроект, предусматривающий введение запрета на интервью с лицами, осужденными за изнасилование или убийство.