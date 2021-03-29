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Политика

15:40

Жириновский предложил построить новый канал вместо Суэцкого

политика экономика

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Суэцкий канал ненадежным и предложил приступить к строительству нового канала. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

Жириновский отметил, что России следует объединиться с Ираном, чтобы построить канал из Персидского залива в Каспий. По задумке политика, сухогрузы будут прибывать в Астрахань, а дальше товары по железной дороге будут доставлять в Европу.

На прошлой неделе контейнеровоз Ever Given сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, заблокировав движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире.

29 марта президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси сообщил об успешном завершении операции по снятию с мели контейнеровоза.

Операция по освобождению Суэцкого канала идет успешно

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