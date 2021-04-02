Муж пострадавшей в ДТП на Садовом кольце рассказал о ее состоянии

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Муж пострадавшей в ДТП, произошедшем накануне на Садовом кольце, рассказал Москве 24 о ее состоянии.

По словам мужчины, у его супруги наблюдается положительная динамика, однако радоваться еще рано.

"Наблюдается положительная динамика, но очень маленькая. В любом случае это все очень плохо", – сказал Константин.

Он также выразил надежду, что виновные в аварии будут наказаны. "Мы надеемся на справедливость какую-то", – заключил он.

Ранее муж пострадавшей заявил, что женщина не примет от блогера Эдварда Била компенсацию. Все будет решаться в рамках правового поля.

ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце: столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд Audi на встречную полосу. За рулем машины был известный блогер Эдвард Бил.

В результате аварии серьезно пострадала одна женщина-водитель. Она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Адвокат блогера заявил, что его подзащитный намерен оказать ей помощь.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

По данным столичного департамента транспорта, виновник ДТП в этом году ежедневно получал по 4–5 штрафов за нарушения правил дорожного движения, всего за ним числятся 566 штрафов.

