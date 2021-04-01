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Происшествия

20:31

Прокурор Москвы взял на контроль дело о крупном ДТП на Садовом кольце

происшествия ДТП

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Прокурор Москвы Денис Попов взял на личный контроль ход расследования уголовного дела по факту крупной аварии на Садовом кольце. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Уточняется, что специалисты проверят все факты, которые касаются нарушений ПДД водителем Audi, а также исполнение уполномоченными органами требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.

Серьезное ДТП произошло 1 апреля на Смоленской площади: столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд Audi на встречную полосу.

По некоторым данным, за рулем Audi был известный блогер Эдвард Бил. По другим данным, в машине был его друг.

В результате ДТП серьезно пострадала одна женщина-водитель. Она находится в реанимации.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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