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Очевидец аварии на Садовом кольце рассказал подробности ДТП

Блогер вылетел на встречку? Что известно о ДТП на Садовом кольце
происшествия ДТП

На Садовом кольце произошло крупное ДТП из-за автомобиля, который вылетел на встречную полосу. Всего в аварии пострадали пять машин. Предположительно, виновником происшествия является известный блогер Эдвард Бил. Рассказываем, что известно о ДТП.

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Вылетел на встречку

Серьезная авария произошла 1 апреля в 11:40 на Смоленской площади: столкнулись пять автомобилей. Причиной ДТП стал выезд Audi синего цвета на встречную полосу. Из-за происшествия на Садовом кольце образовался огромный затор, однако сейчас проезжая часть уже освобождена.

На кадрах видеозаписи с места происшествия можно увидеть, как синяя иномарка до аварии лавировала между рядами, а потом резко съехала на встречку. Предположительно, за рулем Audi был известный блогер Эдвард Бил.

Сам парень, которого журналисты застали на месте происшествия, заявил, что в авто якобы находился не он, а его друг. "Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло", – уверял он.

По данным СМИ, кровь блогера уже протестировали на наличие в ней следов алкоголя. Сообщается, что по результатам анализа такового обнаружено не было.

В результате ДТП серьезно пострадала водитель автомобиля Volksvagen. Она получила тяжелые травмы и находится в реанимации. Как передают СМИ, за рулем находилась консультант Государственной думы Мария Артемова.

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В Дептрансе добавили, что на автомобиле Audi, устроившем ДТП, ездили по подложным номерам и часто нарушали ПДД.

За три месяца зафиксировано более 400 нарушений скоростного режима автомобилем, из-за которого произошла авария на Новинском бульваре. Штрафы на автомобиль не были выписаны, так как в январе эта машина была снята с учета и ездила по подложным номерам.
пресс-служба департамента транспорта Москвы

Глава Дептранса Максим Ликсутов попросил прокурора Москвы взять под личный контроль расследование дела о ДТП на Садовом кольце. В соответствующем письме он предоставил всю информацию о нарушениях ПДД, совершенных водителем Audi. В частности, о превышении скорости более чем на 100 километров в час.

Столичная полиция уже организовала проверку. А прокуратура, в свою очередь, уточнит информацию о регистрации Audi, а также об исполнении уполномоченными органами требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения в отношении водителя.

Позднее в столичном главке МВД сообщили, что в отношении блогера Эдварда Била заведено уголовное дело.

Блогер Эдвард Бил получил первую известность осенью 2018 года благодаря своим провокационным видео с пранками. В дальнейшем также записывал розыгрыши водителей и сотрудников ДПС. Кроме того, известен тем, что разбил и утопил несколько собственных элитных автомобилей. На его YouTube-канал сейчас подписаны более четырех миллионов человек.

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

"До боли знакомая ситуация"

Очевидец аварии на Садовом кольце рассказал, что Audi ехала по дороге со скоростью более 100 километров в час.

"Я увидел, как синяя машина выехала на встречку и врезалась в Volkswagen Polo. Скорость, может, 100 с чем-то. Ну очень быстро, очень быстро", – пояснил он, добавив, что виноват в аварии, по его мнению, именно водитель синей иномарки.

Муж пострадавшей в ДТП женщины сообщил Москве 24, что о происшествии узнал из интернета.

"Просматривал новости, вижу – пять машин столкнулись. Маршрут жены. На видео в интернете увидел наш литой диск от машины, потом узнал автомобиль", – объяснил мужчина.

Муж пострадавшей в ДТП в центре Москвы прокомментировал аварию

Юрист Александр Добровинский рассказал Москве 24, что готов бескорыстно представлять в суде интересы пострадавших, если они обратятся к нему за помощью.

"К сожалению, эта ситуация мне до боли знакома", – заявил он.

А недавний оппонент Добровинского по делу актера Михаила Ефремова юрист Эльман Пашаев также не исключил, что будет консультировать виновника ДТП.

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Федотов Анатолий

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