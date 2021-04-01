Прокуратура проверит обстоятельства ДТП на Садовом кольце

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Прокуратура Москвы проверит регистрацию автомобиля Audi, который спровоцировал крупное ДТП на Садовом кольце. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы надзорного ведомства Людмилу Нефедову.

По ее словам, столичная прокуратура уже поставила на контроль проверку по факту аварии. Также специалистам предстоит уточнить порядок регистрационного учета машины, устроившей аварию.

По результатам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

ДТП с участием пяти автомобилей на Смоленской площади произошло в четверг днем. Водитель одной из машин выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя авто.

За рулем машины, устроившей ДТП, предположительно, находился блогер Эдвард Бил. По другим данным, автомобилем управлял его знакомый.

В результате столкновения пострадала женщина-водитель, сейчас она находится в реанимации.

Юрист Эльман Пашаев заявил, что готов проконсультировать виновника ДТП на Садовом кольце. Ранее свои услуги пострадавшим предложил юрист Александр Добровинский. Он заявил, что готов бескорыстно представлять интересы потерпевшей стороны в суде.

