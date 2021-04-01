Пашаев выразил готовность проконсультировать виновника ДТП в центре Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Юрист Эльман Пашаев в беседе с Москвой 24 заявил, что готов проконсультировать виновника ДТП на Садовом кольце. По некоторым данным, за рулем устроившего аварию авто находился блогер Эдвард Бил.

"Если обратятся, я готов консультировать. Я же не (Александр. – Прим. ред.) Добровинский, чтобы просить, умолять: "Пожалуйста, давайте я буду представлять ваши интересы", – отметил Пашаев.

Ранее юрист Александр Добровинский заявил, что готов бескорыстно представлять в суде интересы пострадавших в крупном ДТП на Садовом кольце.

Столкновение пяти машин произошло в 11:40 на Новинском бульваре при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца.

По информации департамента транспорта Москвы, причиной ДТП стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу.

В результате столкновения пострадала женщина-водитель. Согласно последним данным, она находится в реанимации.