Очевидец рассказал подробности аварии на Садовом кольце

14:30
"Я увидел, как синяя машина выехала на встречку и врезалась в Volkswagen Polo... Скорость, ну, может 100 с чем-то. Ну очень быстро, очень быстро", – сказал мужчина.
ДТП на Смоленской площади в районе дома 13/21 произошло в 11:40. По данным ГИБДД, при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца произошло столкновение пяти легковых транспортных средств.
На месте аварии движение транспорта осуществляется по одной полосе из трех. Там сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб города. В ГИБДД уточнили, что инспекторы ДПС осуществляют регулировочно-распорядительные действия.
В столичном департаменте транспорта установили, что водитель автомобиля, устроивший ДТП в центре Москвы, ездил по подложным номерам.
На данный момент известно об одном пострадавшем. Женщину госпитализировали.
Названа причина крупного ДТП на Садовом кольце
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