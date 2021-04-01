Полиция организовала проверку поcле ДТП на Садовом кольце

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Полиция организовала проверку после аварии на Садовом кольце, сообщает пресс-служба МВД.

По данным правоохранителей, 1 апреля в 11:40 на Смоленской площади произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Водитель одной из машин выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя авто.

Уточняется, что полицейские дадут оценку действиям предполагаемого виновника ДТП и примут решение в соответствии с действующим законодательством.

В результате столкновения пострадала женщина, она находится в реанимации. По некоторым данным, пострадавшей оказалась консультант Государственной думы Мария Артемова.

В СМИ сообщали, что за рулем машины, устроившей ДТП, был блогер Эдвард Бил. По другим данным, автомобилем управлял его друг.

Юрист Эльман Пашаев заявил, что готов проконсультировать виновника ДТП на Садовом кольце. Ранее свои услуги пострадавшим предложил юрист Александр Добровинский. Он заявил, что готов бескорыстно представлять интересы потерпевшей стороны в суде.

Сообщалось, что в результате происшествия был полностью перекрыт левый ряд по внешней стороне Садового кольца. В настоящее время движение по полосе возобновлено.