Полиция организовала проверку поcле ДТП на Садовом кольце

15:51
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Полиция организовала проверку после аварии на Садовом кольце, сообщает пресс-служба МВД.
По данным правоохранителей, 1 апреля в 11:40 на Смоленской площади произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Водитель одной из машин выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя авто.
Уточняется, что полицейские дадут оценку действиям предполагаемого виновника ДТП и примут решение в соответствии с действующим законодательством.
В результате столкновения пострадала женщина, она находится в реанимации. По некоторым данным, пострадавшей оказалась консультант Государственной думы Мария Артемова.
В СМИ сообщали, что за рулем машины, устроившей ДТП, был блогер Эдвард Бил. По другим данным, автомобилем управлял его друг.
Юрист Эльман Пашаев заявил, что готов проконсультировать виновника ДТП на Садовом кольце. Ранее свои услуги пострадавшим предложил юрист Александр Добровинский. Он заявил, что готов бескорыстно представлять интересы потерпевшей стороны в суде.
Сообщалось, что в результате происшествия был полностью перекрыт левый ряд по внешней стороне Садового кольца. В настоящее время движение по полосе возобновлено.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: