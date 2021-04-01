Муж пострадавшей в ДТП на Садовом кольце рассказал о случившемся

15:34
Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Муж женщины, пострадавшей в ДТП на Садовом кольце в центре Москвы, рассказал Москве 24 о произошедшем.
"Просматривал новости, вижу – пять машин столкнулись. Маршрут жены. На видео в интернете увидел наш литой диск от машины, потом узнал автомобиль", – рассказал мужчина.
По словам супруга пострадавшей, ему сообщили, что женщину доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
"Далее мне позвонили, что ее забрали в Склиф. Не знаю, что с ней – звоню в Склиф, а ее там как бы нет, она не зарегистрирована", – уточнил мужчина.
Столкновение пяти машин произошло в 11:40 на Новинском бульваре при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца. В результате аварии пострадала женщина, сейчас она находится в реанимации.
По информации столичного департамента транспорта, ДТП спровоцировала машина, выехавшая на встречную полосу. Предварительно сообщается, что за рулем автомобиля мог быть блогер Эдвард Бил.
Муж пострадавшей в ДТП в центре Москвы прокомментировал аварию
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