Муж пострадавшей в ДТП на Садовом кольце рассказал о случившемся

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Муж женщины, пострадавшей в ДТП на Садовом кольце в центре Москвы, рассказал Москве 24 о произошедшем.

"Просматривал новости, вижу – пять машин столкнулись. Маршрут жены. На видео в интернете увидел наш литой диск от машины, потом узнал автомобиль", – рассказал мужчина.

По словам супруга пострадавшей, ему сообщили, что женщину доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

"Далее мне позвонили, что ее забрали в Склиф. Не знаю, что с ней – звоню в Склиф, а ее там как бы нет, она не зарегистрирована", – уточнил мужчина.

Столкновение пяти машин произошло в 11:40 на Новинском бульваре при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца. В результате аварии пострадала женщина, сейчас она находится в реанимации.

По информации столичного департамента транспорта, ДТП спровоцировала машина, выехавшая на встречную полосу. Предварительно сообщается, что за рулем автомобиля мог быть блогер Эдвард Бил.