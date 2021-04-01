Ликсутов попросил прокурора Москвы взять на контроль дело о ДТП на Садовом кольце

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов попросил прокурора столицы взять на контроль расследование дела об аварии на Новинском бульваре. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Максим Ликсутов отправил письмо прокурору Москвы с просьбой взять расследование дела об аварии на Новинском бульваре под личный контроль. В письме были изложены все материалы, касающиеся нарушений правил дорожного движения, совершенные автомобилем Audi", – рассказали в Дептрансе.

В ведомстве также уточнили, что у предполагаемого виновника аварии было зафиксировано больше 566 штрафов за нарушения правил дорожного движения. В частности, за год были отмечены 245 превышений скорости на 20–40 километров в час, 104 – на 40–60 километров в час, 48 – на 60–80 километров в час, 23 – на 80 километров в час.

Столкновение пяти машин произошло в 11:40 на Новинском бульваре. Предполагаемым виновником аварии СМИ называют YouTube-блогера Эдварда Била. Известно, что молодой человек не является собственником машины Audi, которая попала в аварию.

В результате ДТП пострадала женщина. По предварительным данным, это консультант Государственной думы Мария Артемова. На данный момент пострадавшая находится в реанимации.

В пресс-службе МВД сообщили, что столичная полиция организовала проверку после аварии на Садовом кольце. Делом также занимается прокуратура – так, в надзорном ведомстве проверят регистрацию автомобиля Audi.