Блогер Эдвард Бил не является собственником попавшей в ДТП на Садовом кольце Audi – МВД

17:15
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Блогер Эдвард Бил не является собственником автомобиля Audi, который устроил ДТП на Смоленской площади в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
"Установлено, что регистрационный учет транспортного средства, на котором передвигался предполагаемый виновник аварии, прекращен в январе 2021 года предыдущим владельцем. Сам предполагаемый виновник ДТП не является собственником автомобиля", – говорится в сообщении.
Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, в крови предполагаемого виновника аварии Эдварда Била следов алкоголя выявлено не было.
Столкновение пяти машин произошло в 11:40 на Новинском бульваре при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца.
На данный момент известно об одной пострадавшей женщине. Ее госпитализировали, она находится в реанимации. По информации СМИ, пострадавшая – консультант Госдумы Мария Артемова.
Департамент транспорта Москвы назвал причиной ДТП выезд автомобиля на встречную полосу. Проверку по факту крупной аварии на Садовом кольце организовали в полиции и в прокуратуре.
Эдварда Била привезли в отдел полиции после крупного ДТП в Москве
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