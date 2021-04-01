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Происшествия

17:15

Блогер Эдвард Бил не является собственником попавшей в ДТП на Садовом кольце Audi – МВД

происшествия ДТП

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Блогер Эдвард Бил не является собственником автомобиля Audi, который устроил ДТП на Смоленской площади в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"Установлено, что регистрационный учет транспортного средства, на котором передвигался предполагаемый виновник аварии, прекращен в январе 2021 года предыдущим владельцем. Сам предполагаемый виновник ДТП не является собственником автомобиля", – говорится в сообщении.

Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, в крови предполагаемого виновника аварии Эдварда Била следов алкоголя выявлено не было.

Столкновение пяти машин произошло в 11:40 на Новинском бульваре при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца.

На данный момент известно об одной пострадавшей женщине. Ее госпитализировали, она находится в реанимации. По информации СМИ, пострадавшая – консультант Госдумы Мария Артемова.

Департамент транспорта Москвы назвал причиной ДТП выезд автомобиля на встречную полосу. Проверку по факту крупной аварии на Садовом кольце организовали в полиции и в прокуратуре.

Эдварда Била привезли в отдел полиции после крупного ДТП в Москве

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