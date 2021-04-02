Суд продлил арест сбившему пешеходов на Остоженке рэперу Гулиеву

Фото: пресс-служба Хамовнического суда

Хамовнический районный суд Москвы продлил на полгода арест рэперу Эльмину Гулиеву, который в сентябре прошлого года сбил на Infiniti пешеходов в центре столицы.

"В Хамовническом районном суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела в отношении Эльмина Гулиева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 264 УК РФ. Сегодня судом продлен срок заключения под стражей подсудимого на шесть месяцев", – сказали в пресс-службе суда.

По данным следствия, 21 сентября 2020 года Гулиев, находясь за рулем в состоянии наркотического опьянения, столкнулся со встречным автомобилем на улице Остоженке. После столкновения рэпер выехал на тротуар, сбив двух пешеходов. Оба они получили тяжелые травмы.

Вину в ДТП молодой человек признал. Он также рассказал, что ранее был судим по статье 161 УК РФ ("Грабеж"). Тогда его приговорили к условному сроку.

Уголовное дело о ДТП на улице Остоженке изначально классифицировали по части 1 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Впоследствии его ужесточили с учетом новых установленных обстоятельств. Рэперу грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.