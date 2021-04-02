Суд продлил арест сбившему пешеходов на Остоженке рэперу Гулиеву

14:40
Фото: пресс-служба Хамовнического суда
Хамовнический районный суд Москвы продлил на полгода арест рэперу Эльмину Гулиеву, который в сентябре прошлого года сбил на Infiniti пешеходов в центре столицы.
"В Хамовническом районном суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела в отношении Эльмина Гулиева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 264 УК РФ. Сегодня судом продлен срок заключения под стражей подсудимого на шесть месяцев", – сказали в пресс-службе суда.
По данным следствия, 21 сентября 2020 года Гулиев, находясь за рулем в состоянии наркотического опьянения, столкнулся со встречным автомобилем на улице Остоженке. После столкновения рэпер выехал на тротуар, сбив двух пешеходов. Оба они получили тяжелые травмы.
Вину в ДТП молодой человек признал. Он также рассказал, что ранее был судим по статье 161 УК РФ ("Грабеж"). Тогда его приговорили к условному сроку.
Уголовное дело о ДТП на улице Остоженке изначально классифицировали по части 1 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Впоследствии его ужесточили с учетом новых установленных обстоятельств. Рэперу грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.
Сбивший пешеходов в центре Москвы рэпер попросил смягчить ему меру пресечения
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: