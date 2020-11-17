Рэпер Гулиев пообещал помочь деньгами пострадавшим в результате ДТП с его участием

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Рэпер Эльмин Гулиев, арестованный за участие в ДТП в центре Москвы, предложил помочь деньгами пострадавшим в результате аварии, сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

Он попросил не продлевать срок его нахождения под стражей и заменить меру пресечения на домашний арест. Гулиев заявил, что он может оказать финансовую поддержку на лечение и восстановление пострадавших.

"Это явно лучше, чем ничего не делать, это хоть какие-то деньги. Я очень сильно виноват… я очень хотел бы доказать, что все понял, я хочу попробовать помочь", – заявил Гулиев.

В суде же приняли решение оставить музыканта под арестом. Сообщалось, что срок содержания под стражей продлен до 21 декабря.

21 сентября Гулиев устроил ДТП с участием Mercedes и Infinity на улице Остоженке в районе дома 47. По информации департамента транспорта города, одна из машин вылетела на тротуар и сбила прохожих. Пострадали не менее трех человек.

По версии следствия, в момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в его крови нашли следы наркотиков.