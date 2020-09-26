Полиция возбудила дело после обнаружения следов наркотиков в организме Эльмина Гулиева

11:10
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Полиция возбудила уголовное дело после обнаружения следов наркотиков в организме рэпера Эльмина Гулиева, наехавшего на автомобиле на пешеходов в центре столицы, сообщает Агентство "Москва".
Дело заведено по факту сбыта Гулиеву наркотиков неустановленным лицом.
Крупное ДТП произошло 21 сентября. В районе дома 47 на улице Остоженке столкнулись два автомобиля, один из которых – марки Infinity – вылетел на тротуар и наехал на пешеходов. В результате произошедшего пострадали три человека, им потребовалась медицинская помощь.
За рулем иномарки сидел рэпер Эльмин Гулиев. По версии следствия, в момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в его крови нашли следы наркотиков. Сам Гулиев утверждает, что не принимал ничего, кроме обезболивающего, которое он употребляет из-за остеохондроза.
Вину в ДТП молодой человек признал. Он также рассказал, что ранее был судим по "Грабеж". Тогда его приговорили к условному сроку.
Уголовное дело о ДТП на улице Остоженке изначально классифицировали как "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Впоследствии его ужесточили с учетом новых установленных обстоятельств.
Таганский суд Москвы арестовал Гулиева. Защита рэпера намерена обжаловать арест. Адвокат настаивал на домашнем аресте, указывая на то, что мужчина получил перелом плеча. Кроме того, заявлялось, что в домашних условиях он мог бы продолжить музыкальную деятельность, чтобы выплачивать компенсацию потерпевшим. Следствие же требовало ареста на основании того, что одна из пострадавших в ДТП потеряла конечность, а сам рэпер неоднократно привлекался к ответственности за нарушения ПДД.
Следствие переквалифицировало обвинение виновнику ДТП на Остоженке
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