Устроивший ДТП на Остоженке рэпер признал вину

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Устроивший ДТП на Остоженке рэпер Эльмин Гулиев признал вину в аварии. Об этом сообщает ТАСС

"Я признаю свою вину, но опьянения не было никакого. Я не согласен, я не хотел бы оказаться [под арестом]", – заявил водитель.

По словам Гулиева, он не употреблял алкоголь. Мужчина рассказал, что принимал только обезболивающее, поскольку у него диагностирован остеохондроз.

Также в ходе заседания было установлено, что Эльмин Гулиев ранее был судим. Отвечая на вопрос судьи, он заявил, что около 10 лет назад получил условный срок по статье 161 Уголовного кодекса РФ ("Грабеж").

Слушание по делу предполагаемого виновника аварии началось в среду, 23 сентября. Мужчину доставили в Таганский суд Москвы, чтобы объявить меру пресечения. Об аресте Гулиева ходатайствует следствие.

Крупное ДТП произошло 21 сентября. В районе дома 47 на улице Остоженке столкнулись два автомобиля, один из которых вылетел на тротуар и наехал на пешеходов. В результате произошедшего пострадали три человека, им потребовалась медицинская помощь.

Уголовное дело против рэпера Эльмина Гулиева, который был за рулем автомобиля Infinity, возбудили накануне. 23 сентября оно было переквалифицировано с учетом новых обстоятельств – в крови Гулиева обнаружили следы наркотиков.

