Устроивший ДТП на Остоженке рэпер признал вину

20:28
"Я признаю свою вину, но опьянения не было никакого. Я не согласен, я не хотел бы оказаться [под арестом]", – заявил водитель.
По словам Гулиева, он не употреблял алкоголь. Мужчина рассказал, что принимал только обезболивающее, поскольку у него диагностирован остеохондроз.
Также в ходе заседания было установлено, что Эльмин Гулиев ранее был судим. Отвечая на вопрос судьи, он заявил, что около 10 лет назад получил условный срок по статье 161 Уголовного кодекса РФ ("Грабеж").
Слушание по делу предполагаемого виновника аварии началось в среду, 23 сентября. Мужчину доставили в Таганский суд Москвы, чтобы объявить меру пресечения. Об аресте Гулиева ходатайствует следствие.
Крупное ДТП произошло 21 сентября. В районе дома 47 на улице Остоженке столкнулись два автомобиля, один из которых вылетел на тротуар и наехал на пешеходов. В результате произошедшего пострадали три человека, им потребовалась медицинская помощь.
Уголовное дело против рэпера Эльмина Гулиева, который был за рулем автомобиля Infinity, возбудили накануне. 23 сентября оно было переквалифицировано с учетом новых обстоятельств – в крови Гулиева обнаружили следы наркотиков.
Обвинение рэперу Эмину Гулиеву могут переквалифицировать
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: