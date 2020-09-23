Следствие требует арестовать рэпера Гулиева за ДТП на Остоженке

Фото: скриншот видео телеграм-канала Москва 24

Следствие требует арестовать рэпера Эльмина Гулиева, устроившего ДТП в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского суда столицы.

"Ходатайство следствия о заключении под стражу Гулиева поступило в суд. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", – сообщили в суде.

ДТП с участием Mercedes и Infinity, за рулем которой был Гулиев, произошло на улице Остоженке в районе дома 47. По информации департамента транспорта города, Infinity вылетела на тротуар и сбила прохожих. Три человека находятся в больнице.

Находящаяся рядом с местом аварии женщина рассказала, что видела, как белый автомобиль проехал на красный свет. Эту же информацию подтвердили в департаменте транспорта, добавив, что водитель еще и нарушил скоростной режим.

Эльмин Гулиев был задержан, против него возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что рэпер намерен добровольно компенсировать ущерб всем пострадавшим. Об этом он сообщил в своих показаниях в полиции.