Следствие требует арестовать рэпера Гулиева за ДТП на Остоженке

15:02
Фото: скриншот видео телеграм-канала Москва 24
Следствие требует арестовать рэпера Эльмина Гулиева, устроившего ДТП в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского суда столицы.
"Ходатайство следствия о заключении под стражу Гулиева поступило в суд. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", – сообщили в суде.
ДТП с участием Mercedes и Infinity, за рулем которой был Гулиев, произошло на улице Остоженке в районе дома 47. По информации департамента транспорта города, Infinity вылетела на тротуар и сбила прохожих. Три человека находятся в больнице.
Находящаяся рядом с местом аварии женщина рассказала, что видела, как белый автомобиль проехал на красный свет. Эту же информацию подтвердили в департаменте транспорта, добавив, что водитель еще и нарушил скоростной режим.
Эльмин Гулиев был задержан, против него возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что рэпер намерен добровольно компенсировать ущерб всем пострадавшим. Об этом он сообщил в своих показаниях в полиции.
Друг сбившего пешеходов на Остоженке рэпера прокомментировал ДТП
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: