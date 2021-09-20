Потерпевшая в ДТП с блогером Билом подала иск на 600 тысяч рублей

16:36
Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Тверского суда
Еще одна потерпевшая в ДТП с блогером Эдвардом Билом подала иск к нему на сумму свыше 600 тысяч рублей, сообщает РИА Новости. Во столько она оценила ущерб ее автомобилю.
В начале августа Люблинский райсуд зарегистрировал иск от участницы ДТП Екатерины Маничкиной. Она попросила просит взыскать с блогера более 1,7 миллиона рублей на возмещение расходов на ремонт машины и компенсацию морального вреда. Мосгорсуд рассмотрит обе жалобы 22 сентября.
Пресненский суд столицы назначил блогеру 2 года ограничения свободы по делу о крупном ДТП на Смоленской площади. Без уведомления контролирующего органа Бил не может покидать место постоянного проживания с 20:00 до 08:00, выезжать за пределы столичного региона, а также менять постоянное место жительства. Также блогера на 3 года лишили права управлять транспортными средствами.
ДТП произошло 1 апреля. Тогда на Садовом кольце столкнулись 5 автомобилей. Аварию спровоцировал спорткар, за рулем которого сидел Бил: он совершил выезд на встречную полосу.
В результате происшествия серьезно пострадала одна женщина-водитель. Как выяснилось позже, это была консультант Госдумы Мария Артемова.
Защита блогера Била обжаловала приговор по делу о ДТП в центре Москвы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: