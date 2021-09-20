Потерпевшая в ДТП с блогером Билом подала иск на 600 тысяч рублей

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Тверского суда

Еще одна потерпевшая в ДТП с блогером Эдвардом Билом подала иск к нему на сумму свыше 600 тысяч рублей, сообщает РИА Новости. Во столько она оценила ущерб ее автомобилю.

В начале августа Люблинский райсуд зарегистрировал иск от участницы ДТП Екатерины Маничкиной. Она попросила просит взыскать с блогера более 1,7 миллиона рублей на возмещение расходов на ремонт машины и компенсацию морального вреда. Мосгорсуд рассмотрит обе жалобы 22 сентября.

Пресненский суд столицы назначил блогеру 2 года ограничения свободы по делу о крупном ДТП на Смоленской площади. Без уведомления контролирующего органа Бил не может покидать место постоянного проживания с 20:00 до 08:00, выезжать за пределы столичного региона, а также менять постоянное место жительства. Также блогера на 3 года лишили права управлять транспортными средствами.

ДТП произошло 1 апреля. Тогда на Садовом кольце столкнулись 5 автомобилей. Аварию спровоцировал спорткар, за рулем которого сидел Бил: он совершил выезд на встречную полосу.

В результате происшествия серьезно пострадала одна женщина-водитель. Как выяснилось позже, это была консультант Госдумы Мария Артемова.